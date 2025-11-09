كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن السعودية تعمل على بناء خيارات سياحية للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة، كما تخطط لزيادة فرص الإقامة الفندقية للحجاج والمعتمرين.



وقال الخطيب في تصريحات له على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الذي تستضيفه الرياض لأول مرة: «بدأنا ببناء وجهات سياحية فاخرة للمسافرين الأثرياء، وبدأنا بالفعل في بناء وجهات للطبقة الوسطى والطبقة الوسطى العليا، ولن نتجاهل هذه الشريحة».



وأضاف:«من المقرر افتتاح 10 منتجعات جديدة خلال الأشهر القادمة في جزيرة شيبارة بالبحر الأحمر، و ستقدم أسعارا أقل بكثير من الخيارات الحالية، وذلك قد يُتاح في عام 2026 أو 2027 كحد أقصى».



جذب السياح



يذكر أن السعودية تخطط لزيادة عدد القادمين إلى الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون بحلول عام 2030، وذلك بفضل عشرات الآلاف من الغرف الفندقية الجديدة.



ويعد جذب السياح ركيزة أساسية في (رؤية 2030) لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.



وبموجب الخطة، تستهدف السعودية جذب 150 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، ثلثهم على الأقل من الخارج.