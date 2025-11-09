أعلنت شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية، التابعة لشركة دله البركة القابضة، بالشراكة مع شركة إعمار مصر للتنمية، التابعة لشركة إعمار العقارية، عن توقيع اتفاقية إستراتيجية لتطوير مشروع سكني فاخر جديد في القطامية بالقاهرة الجديدة على مساحة 380 فدانًا، باستثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي (نحو 78 مليار جنيه مصري)، مع عوائد متوقعة تصل إلى 2.44 مليار دولار (117 مليار جنيه مصري).

وتجسد هذه الشراكة الإستراتيجية، بداية تطوير مشروع راقٍ يجمع بين تصاميم إعمار المميزة وتجاربها المعيشية العالمية، ليقدم مجتمعًا متكاملًا يعكس التزام إعمار الراسخ بإعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية الراقية في مصر.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، صرح المهندس عبد العزيز يماني، الرئيس التنفيذي لشركة دله البركة القابضة: «تُمثل شراكتنا مع إعمار مصر خطوة مهمة ضمن إستراتيجيتنا الإقليمية للاستثمار، وتُعزز ثقتنا الكبيرة في القطاع العقاري المصري الواعد. نعمل معًا على إنشاء وجهة مميزة وفريدة تتميز بجودتها وتصاميمها، وستقدم مساهمة مستدامة وطويلة الأمد في النسيج العمراني للمدينة».

من جانبه أضاف محمد العبار، مؤسس شركة إعمار: «نحن فخورون بهذه الشراكة الإستراتيجية الجديدة مع مجموعة دله البركة، والتي تمثل امتدادًا لالتزامنا الراسخ بدعم القطاع العقاري المصري والمساهمة الفاعلة في النهضة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد. إن السوق العقارية المصرية تزخر بالفرص الواعدة، ونحن نؤمن بأهمية تقديم مشروعات تركز على أعلى معايير الجودة وتضع راحة عملائنا في المقام الأول».

وأضاف العبار: «إن إطلاق هذا المشروع الجديد يعكس ثقة إعمار المطلقة في صلابة وجاذبية السوق المصري. هذه الثقة مدعومة بحجم استثماراتنا الذي تجاوز 1.878 تريليون جنيه مصري، وبمحفظة أراضينا التي تتخطى 34.6 مليون متر مربع».

وتجسد هذه الشراكة التزام كلٍّ من دله البركة وشركة إعمار بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار في السوق المصري، عبر تطوير مشروعات مستدامة تسهم في بناء مجتمعات عصرية ورفع جودة الحياة.