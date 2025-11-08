أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمام حشد من رجال الأعمال في تورونتو أن كندا تتوقع استئناف المحادثات التجارية مع أمريكا في مرحلة ما، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وكان الرئيس الأمريكي ترمب قد علّق المحادثات الشهر الماضي بعد إعلان مناهض للرسوم الجمركية أصدرته حكومة إقليم أونتاريو.
وأشار ترمب الأسبوع الماضي إلى إلغاء المفاوضات مع كندا، موضحاً أنه سيفرض زيادة أخرى تبلغ 10% على الرسوم الجمركية المفروضة على كندا.
خفض الرسوم
وظهر الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان في إعلان إقليم أونتاريو وهو يقول إن فرض رسوم على السلع الأجنبية يؤدي إلى حروب تجارية وفقدان للوظائف. وكان يُعرف ريغان بدعمه القوي للسوق الحرة والتجارة الحرة.
وتسعى كندا للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى خفض الرسوم التي فرضها ترمب على استيراد الصلب والألمنيوم والسيارات.
Canadian Prime Minister Mark Carney announced to a crowd of business leaders in Toronto that Canada expects to resume trade talks with America at some point, without disclosing additional details.
Last month, U.S. President Trump suspended the talks following an anti-tariff announcement made by the Ontario provincial government.
Trump indicated last week that he was canceling negotiations with Canada, stating that he would impose an additional 10% increase on the tariffs imposed on Canada.
Tariff Reduction
Former U.S. President Ronald Reagan appeared in an Ontario provincial announcement saying that imposing tariffs on foreign goods leads to trade wars and job losses. Reagan was known for his strong support of free markets and free trade.
Canada is seeking to reach an agreement aimed at reducing the tariffs imposed by Trump on the import of steel, aluminum, and cars.