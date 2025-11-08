أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمام حشد من رجال الأعمال في تورونتو أن كندا تتوقع استئناف المحادثات التجارية مع أمريكا في مرحلة ما، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.


وكان الرئيس الأمريكي ترمب قد علّق المحادثات الشهر الماضي بعد إعلان مناهض للرسوم الجمركية أصدرته حكومة إقليم أونتاريو.


وأشار ترمب الأسبوع الماضي إلى إلغاء المفاوضات مع كندا، موضحاً أنه سيفرض زيادة أخرى تبلغ 10% على الرسوم الجمركية المفروضة على كندا.


خفض الرسوم


وظهر الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان في إعلان إقليم أونتاريو وهو يقول إن فرض رسوم على السلع الأجنبية يؤدي إلى حروب تجارية وفقدان للوظائف. وكان يُعرف ريغان بدعمه القوي للسوق الحرة والتجارة الحرة.


وتسعى كندا للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى خفض الرسوم التي فرضها ترمب على استيراد الصلب والألمنيوم والسيارات.