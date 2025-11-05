ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، وسط إقبال على الشراء بعد انخفاض المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبًا من الجلسة السابقة.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3,961.85 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم 0.2% إلى 3,970.10 دولار للأوقية.



وسجَّل المعدن الأصفر مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 4,381.21 دولار في 20 أكتوبر الماضي، فيما كان منخفضًا بنحو 10% منذ ذلك الحين.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 47.68 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1% إلى 1,537.10 دولار، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1394.75 دولار.



ارتفاع الدولار



وكانت أسعار الذهب قد شهدت انخفاضاً خلال تعاملات، أمس، بضغط من ارتفاع الدولار، في ظل انقسام أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية، واستمرار الإغلاق الحكومي الذي بدأ مطلع أكتوبر الماضي.



وهبطت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر القادم، بنسبة 1.5% أو 60 دولارًا عند 3,953.7 دولار للأوقية.



وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 1.3% عند 3,949.05 دولار للأوقية، فيما خسر نظيره الفضة نحو 1.7% عند 47.261 دولاراً للأوقية.



وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- بنسبة 0.3% إلى 100.16 نقطة.