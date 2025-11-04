1.5 % تراجع لأسعار الذهب.. الأوقية عند 3,953 دولاراً

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء بضغط من ارتفاع الدولار، في ظل انقسام أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية، واستمرار الإغلاق الحكومي الذي بدأ مطلع أكتوبر الماضي.



وهبطت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر القادم، بنسبة 1.5% أو 60 دولارًا عند 3,953.7 دولار للأوقية.



وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 1.3% عند 3,949.05 دولار للأوقية، فيما خسر نظيره الفضة نحو 1.7% عند 47.261 دولاراً للأوقية.



وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- بنسبة 0.3% إلى 100.16 نقطة.



مؤشرات سوق العمل



وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 2.3% عند 46.93 دولار للأوقية، كما تراجعت الأسعار الفورية للبلاتين 1.5% عند 1,542.3 دولار، وانخفضت نظيرتها للبلاديوم بنسبة 3.2% عند 1,399 دولاراً.



ويترقب المستثمرون صدور بيانات وظائف القطاع الخاص من «إيه دي بي» غداً للبحث عن مؤشرات بشأن سوق العمل، في ظل استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية مع تعليق صدور البيانات الرسمية.