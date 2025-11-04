تذبذبت أسعار الذهب في مصر بعد أن عاودت الهبوط مرة أخرى في مستهل التعاملات اليوم، بفعل عودة التراجع في أوقية الذهب عالميا دون 4 آلاف دولار مرة أخرى، مما دفع الأعيرة للتراجع 10 جنيهات فقط.



وسجل سعر الذهب اليوم، عيار 24: 6102 جنيه، وعيار 21: 5340 جنيها، وعيار 18: 4577 جنيها، والجنيه الذهب: 42720 جنيها.



وخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 29 أكتوبر للمرة الثانية هذا العام، لكن تصريحات رئيسه جيروم باول المتشددة لاحقا زادت من الشكوك بشأن احتمالية إجراء تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة في عام 2025.



خفض الفائدة



ويقدر المتداولون الآن احتمالية خفض سعر الفائدة في ديسمبر القادم، قبل تصريحات باول التي أشارت بأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة ليست أمرا مفروغا منه، وهو الأمر الذي يقلل من تفاؤل المستثمرين بالنسبة للذهب.



ودفعت نبرته الحذرة التي رددها مسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي، الأسواق إلى تقليص توقعاتها بخفض آخر في ديسمبر، مما دفع الدولار إلى الارتفاع وضغط على أسعار الذهب.



من جهة أخرى، تراجعت توقعات الذهب أكثر مع انحسار التوترات الجيوسياسية، وذلك بعد اجتماع إيجابي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، ليتعهد الزعيمان بتقليص الحواجز التجارية بين البلدين.