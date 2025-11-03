أسعار الذهب دون 4 آلاف دولار.. الأوقية عند 3968

تراجعت أسعار الذهب، لتهبط دون 4 آلاف دولار للأوقية، بعد أن لامست في مستهل الجلسة 4022 دولارا.



وانخفضت أسعار الذهب متأثرة بارتفاع الدولار، في حين تأثر المعدن النفيس سلبا مع تراجع حدة التوتر التجاري بين أمريكا والصين.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3968.76 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم 0.5% عند 3978.30 دولار للأوقية.



واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 48.41 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1566.40 دولار، ونزل البلاديوم 0.6% إلى 1424.88 دولار.



تراجع الدولار



وانخفضت أسعار الذهب عالمياً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.7% ليسجل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي، وبالرغم من هذا استطاع أن يغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى 4000 دولار للأوقية؛ الأمر الذي ساعده على الارتفاع مع بداية تداولات اليوم.



وشهد مؤشر الدولار الأمريكي تراجعا اليوم بنسبة 0.1% مقابل العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأخرى، وذلك بعد أن ارتفع الدولار خلال الأسبوع الماضي لأعلى مستوياته في ثلاثة أشهر.



وخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 29 أكتوبر الماضي للمرة الثانية هذا العام، لكن تصريحات رئيسه جيروم باول المتشددة لاحقا زادت من الشكوك بشأن احتمالية إجراء تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة في عام 2025.