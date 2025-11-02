بيسنت: مستعدون لزيادة الرسوم إذا لم تلتزم الصين بتعهداتها

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة مستعدة لزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إذا لم تلتزم الأخيرة بتعهدها بعدم منع صادرات المعادن النادرة.



وفي أعقاب الاتفاق و«حسن النية» الذي أظهره الرئيسان، أضاف وزير الخزانة الأمريكي: «آمل أن نتمكن من الاعتماد عليهم ليكونوا شركاء أكثر موثوقية».



وحذّر بقوله: «خلاف ذلك قد نلوح بتهديد الرسوم الجمركية مجدداً ونستعمل العديد من الأوراق الأخرى أيضاً».



قيود إضافية



وأشارت السلطات الصينية إلى أنها علقت لمدة عام القيود الإضافية التي فرضتها في التاسع من أكتوبر الماضي، على صادرات المعادن النادرة الحيوية لقطاع التكنولوجيا عالمياً.



ويتم استخراج هذه العناصر المعدنية في العديد من البلدان، منها الولايات المتحدة، لكن الصين تحتكر تقريباً معالجتها لجعلها قابلة للاستخدام في الصناعة، غير أن بعض القيود التي فرضتها بكين في السابق لا تزال سارية.



وتم الإعلان عن التعليق بعد محادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب، والصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية.



وبموجب الاتفاق المعلن هذا الأسبوع، ستخفض الحكومة الأمريكية الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة من 57% إلى 47%.