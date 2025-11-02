125.2 مليار ريال تحويلات الأجانب في السعودية خلال 9 أشهر

كشفت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية بنحو 19.6% خلال أول 9 أشهر من 2025، إلى نحو 125.2 مليار ريال (33.39 مليار دولار)، مقارنة بتحويلات بنحو 104.7 مليار ريال (27.9 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2024.



ووفقاً لما نشرته «العربية Business»، بلغت قيمة تحويلات الوافدين نحو 41.55 مليار ريال (11.08 مليار دولار) في الربع الثالث من 2025، مقارنة بنحو 37.01 مليار ريال (9.87 مليار دولار) في الربع المماثل من 2024، بارتفاع 12.3%.



واستقرت التحويلات فوق مستوى 40 مليار ريال للربع الثالث على التوالي هذا العام، بعد تسجيلها أعلى مستوى ربعي في تاريخها خلال الربع الأول من 2025 بنحو 42.02 مليار ريال، تلاه تسجيل نحو 41.64 مليار ريال في الربع الثاني من 2025.



أساس شهري



وخلال شهر سبتمبر الماضي ارتفعت تحويلات الوافدين في المملكة بنسبة 9.2% إلى نحو 13.35 مليار ريال (3.56 مليار دولار) مقارنة بنحو 12.23 مليار ريال (3.26 مليار دولار) في شهر سبتمبر 2024.



وعلى أساس شهري، ارتفعت تحويلات الوافدين بنسبة 0.44% في الربع الثالث من 2025، مقارنة بنحو 13.29 مليار ريال (3.54 مليار دولار) في أغسطس 2025.



أساس سنوي



وكانت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية قد ارتفعت بنحو 12% في أغسطس الماضي على أساس سنوي، إلى نحو 13.29 مليار ريال (3.54 مليار دولار)، مقابل 11.86 مليار ريال (3.16 مليار دولار) في أغسطس 2024.



يذكر أن إجمالي التحويلات قد ارتفع خلال أول 8 أشهر من العام الحالي بنحو 21% على أساس سنوي، إلى نحو 111.85 مليار ريال (29.8 مليار دولار).