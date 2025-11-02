مصر: 6114 جنيهاً سعر غرام ذهب 24

سجل عيار 21 الأكثر تداولاً في سوق الذهب المصري سعر5,350 جنيهاً، وعيار 24 سجل 6,114 جنيهاً، وعيار 18 سجل 4,586 جنيهاً، والجنيه الذهب سجل 42,800 جنيه.



مستوى تاريخي



وشهدت أسعار الذهب خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعاً بنسبة 3.7%، وسجل خلال الشهر أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 4,381 دولاراً للأوقية.



وخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأربعاء الماضي بمقدار ربع درجة مئوية.



وأشار رئيس البنك جيروم باول بوضوح إلى أن البنك لم يحسم بعد قرار خفض الفائدة خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، وأن استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية يؤثر على أوضاع الاقتصاد، ويجعل البنك الفيدرالي أكثر حذراً في اتخاذ قراراته.