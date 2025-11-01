بدء الاشتراك في إصدار نوفمبر لمنتج «صح» غداً

يبدأ غدا (الأحد) الاشتراك في إصدار شهر نوفمبر لمنتج صح للصكوك الحكومية المخصص للأفراد، وهو عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة ​المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية، ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدَّين.



وتم تحديد نسبة العائد عند 4.71%، وسيتم التخصيص في يوم 11 نوفمبر الجاري، وستكون فترة الاسترداد من يوم 16 نوفمبر حتى 18 نوفمبر، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 23 نوفمبر.



وتم تخصيص منتج صح للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت، وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).​



عوائد مجزية



والمنتج مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حساباً في إحدى المؤسسات المالية.



ويتميز المنتج بأنه يوفر عوائد مجزية، ومدعوم حكومياً، وذو مخاطر منخفضة، إضافة إلى سهولة الاشتراك، ولا توجد قيود على الاسترداد، كما أنه دون رسوم.



ويهدف المنتج إلى تمكين الأفراد من تخطيط مالي أفضل للمستقبل​​، وزيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري، وتوفير أسلوب ادخاري آمن، وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وتعزيز ثقافة الادخار​.