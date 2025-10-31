دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجلس الشيوخ إلى إلغاء التعطيل، حتى تتمكن الأغلبية الجمهورية من تجاوز الديمقراطيين وإعادة فتح الحكومة الفيدرالية.



ونشر ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» ليل الخميس قائلًا: «الخيار واضح بدء الخيار النووي، تخلصوا من التعطيل».



يذكر أن التعطيل «فيليباستر» هو تكتيك طويل الأمد في مجلس الشيوخ لتأخير أو منع التصويت على التشريعات عن طريق إبقاء النقاش مستمرًا، ويتطلب هذا 60 صوتًا في مجلس الشيوخ بالكامل للتغلب على التعطيل، ما يمنح الديمقراطيين قوة للمراقبة على الأغلبية الجمهورية ذات المقاعد الـ 53، وهو ما أدى إلى بدء الإغلاق الحكومي في الأول من شهر أكتوبر مع بداية السنة المالية الجديدة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).