قال رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز إن أداء قطاع إدارة الأصول كان متباينا بشكل كبير عن أداء سوق الأسهم السعودية في العام الحالي، إذ شهد القطاع نموا بنسبة 20%، فيما شهدت سوق الأسهم انخفاضا في العام الحالي.



وأوضح خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار أن الهيئة تعمل على تطوير السوق لتوازي النمو الذي تشهده السعودية. وأكد أن الهيئة تعمل على حماية المستثمرين إضافة إلى مساعدة الأسواق في مواجهة التضخم.



وذكر أنه يمكن تفسير هذا التباين من خلال التنويع، إذ إن النظام المالي السعودي أصبح أكثر من الأسهم فقط، ويظهر ذلك عند النظر لأسرع مناطق النمو في قطاع إدارة الأصول، مثل القطاع العقاري، واستثمارات الدخل الثابت، والاستثمار الجريء، وغيرها.



وأضاف أن التنويع شمل كذلك قاعدة المستثمرين، لافتا إلى أن على الرغم من استمرار صندوق الاستثمارات العامة في الاستحواذ على حصة كبيرة في قطاع إدارة الأصول، إلا أن قطاع إدارة الأصول يُحقق نموا بشكل أسرع من الأصول التابعة للصندوق، ليصل في العام الحالي إلى 1.2 تريليون ريال.



وقال: «إن النمو في القطاع الفرعي من إدارة الأصول وهو قطاع رأس المال الخاص، كان أسرع من القطاع الأساسي وبضعف النمو، فيما كان قطاع الائتمان الخاص الأسرع نموا، إذ ارتفع بأكثر من الضعف من حيث الأصول تحت الإدارة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، ويشير ذلك إلى الحاجة للائتمان».