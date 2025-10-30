«بيت الشاورما» يكشف رحلة الخضار من المصدر إلى طبق العميل.. معايير رقابية دقيقة ترفع ثقة المستهلك

أطلق «بيت الشاورما» مبادرة جديدة لتعزيز الشفافية حول كيفية التعامل مع الخضار المستخدمة في الوجبات، بهدف طمأنة المستهلكين وإظهار ما يجري خلف الكواليس من تحضيرات دقيقة تبدأ من لحظة وصول المكوّنات وحتى تقديم الوجبة للعميل.

رحلة الخضار تمر بمراحل متتابعة من الفحص والتنظيف والتخزين السليم

وتوضح إدارة المطعم أن رحلة الخضار تمر بمراحل متتابعة من الفحص والتنظيف والتخزين السليم، تبدأ بعملية استلام المنتجات من موردين مرخصين يتم التحقق من جودة بضائعهم بشكل مستمر، ثم إجراء فرز مبدئي يستبعد أي كميات متضررة أو غير مطابقة لمعايير الجودة المعتمدة. وبعد اجتياز مرحلة الفرز، تنطلق عملية الغسل بالماء الجاري لإزالة الملوثات الطبيعية، تليها خطوة النقع في محلول معقّم لمدة زمنية محددة تضمن إزالة البكتيريا والجراثيم غير المرئية.

حاويات نظيفة ومعقمة مخصصة للتخزين الأمن

وبعد انتهاء عملية التعقيم، تُجفف الخضار وتُنقل إلى حاويات نظيفة ومعقمة مخصصة للتخزين الآمن في درجات حرارة مراقبة داخل الثلاجات. وتشير الشركة إلى أن كل دفعة من الخضار تخضع لاحقًا لرقابة إضافية أثناء التحضير، لتتأكد فرق التشغيل من سلامتها قبل إدخالها لخط الطهي أو التجهيز النهائي.

فحوصات دورية على مدار اليوم

ولا تتوقف المراقبة عند ذلك، إذ تُجرى فحوصات دورية على مدار اليوم تشمل متابعة نظافة أدوات المناولة، وحالة مناطق التخزين، ودرجة الانضباط في تطبيق تعليمات السلامة الغذائية. كل ذلك من أجل توفير منتج يتوافق مع تطلعات العملاء الذين يزداد وعيهم اليوم بمعايير الغذاء الصحي.

هوية «بيت الشاورما»

ويأتي هذا التوجه متسقًا مع هوية «بيت الشاورما» كعلامة وطنية قدّمت نفسها للأسر السعودية على مدار أكثر من 25 عامًا كخيار موثوق يرتبط بالجودة والاهتمام الحقيقي بالتفاصيل. وتؤكد الشركة أن تعزيز الشفافية هو أساس بناء الثقة، وأن تعريف العملاء بمراحل تجهيز الطعام جزء من مسؤوليتها في توفير تجربة تُلبي احتياجات المستهلك المعاصر.