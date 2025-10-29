فيصل الإبراهيم
كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أن المملكة تستهدف رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى نحو 69% في المرحلة القادمة.


وأضاف الوزير خلال جلسة حوارية حول الاستقرار الاقتصادي الكلي في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخته التاسعة «FII9» في الرياض: «لا نحتفل بما تحقق بل نعمل على خطط تمتد لخمس سنوات لتحقيق نتائج أفضل».


وذكر الإبراهيم أن النمو القادم لن يكون بتقليل الإنفاق بل بالإنفاق الذكي، مضيفا: «نطلق مبادرات لدعم رواد الأعمال ليس فقط لزيادة الناتج المحلي بل لتحسين جودة النمو».


وكشف الوزير السعي لتوفير وظائف عالية المستوى تسهم في تحسين حياة السعوديين.


وأشار إلى أن التنويع الاقتصادي يساعد على استقطاب الكفاءات العالمية وتوسيع فرص العمل محليًا.

