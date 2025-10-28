كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر عن مشروع "حلم الصحراء"، وهو قطار فاخر يُنفذ بشراكة بين شركة سار وإحدى الشركات الإيطالية، وسيبدأ حجز الرحلات قبل نهاية 2025 مع التشغيل الفعلي قبل نهاية 2026.

وأوضح أن المشروع يمثل نقلة نوعية في السكك الحديدية السعودية، مستفيدًا من البنية التحتية القائمة مثل قطار الحرمين وقطار المشاعر وقطار المعادن، مع تصميم عربات فاخرة تعكس الهوية السعودية.

وأكد الجاسر أن المملكة استثمرت أكثر من 200 مليار ريال في القطاع اللوجستي منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.