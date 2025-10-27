أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم التوصل إلى «اتفاق إطار» مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تسوية الخلافات التجارية، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية عن محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.



وقال وانغ يي، بحسب ما أوردت محطة «سي سي تي في» التلفزيونية الحكومية: «إن الجانبين توصلا عبر المحادثات الاقتصادية والتجارية في كوالالمبور إلى اتفاق إطار حول تسوية عادلة للقضايا الاقتصادية والتجارية»، مضيفاً أن مفاوضي البلدين يعملون على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق يشمل الرسوم الجمركية وقضايا تجارية حساسة أخرى قبل الاجتماع المرتقب الخميس بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ.



ارتفاع قياسي



وكانت الأسهم الأوروبية قد سجلت ارتفاعاً قياسياً جديداً في وقت سابق اليوم، لتواصل المكاسب التي سجلتها الأسبوع الماضي، إذ عززت دلالات انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على المخاطرة.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1% إلى 576.37 نقطة بحلول الساعة (08:08 بتوقيت غرينتش)، بعد أن أغلق عند مستوى قياسي مرتفع أخيراً.



وصعد قطاعا التعدين والتكنولوجيا في أوروبا بنسبة 1.1% لكل منهما، في حين تراجع مؤشر قطاع المرافق بنسبة 0.6%.