26 نقطة صعود للأسهم.. 5.3 مليار ريال التداولات

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعا بمقدار 26.37 نقطة، ليصل إلى مستوى 11619.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 265 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 150 شركة.



وكانت أسهم شركات رسن، وكيان السعودية، ومهارة، وأسمنت العربية، والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات صدق، والخريف، وليفا، والكيميائية، وأديس الأكثر انخفاضا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.39% و3.04%.



الأكثر نشاطا



كانت أسهم شركات أمريكانا، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، ومهارة، والكيميائية، هي الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، ورسن، والأهلي، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضا بمقدار 216.48 نقطة، ليصل إلى مستوى 24822.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.