أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن السعودية تتطلع لاعتماد عملات رقمية مستقرة قريباً ضمن نظامها المالي في إطار خططها لجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاع العقاري.

وأعلن الحقيل أن العالم يشهد إعادة تعريف للبنية المالية، إذ تجاوزت المعاملات عبر العملات الرقمية المشفرة والمستقرة خلال العام الماضي، أكثر من 9 تريليونات دولار، منها نحو 1.2 تريليون دولار في شهر سبتمبر 2025، وفق بيانات بنك التسويات الدولية.

وأوضح أن هذا الحجم يفوق بنحو خمس مرات المعاملات السنوية عبر «باي بال»، ويقترب من قدرة «فيزا» على التسوية العالمية.

وأضاف خلال كلمته في «القمة العالمية للبروبتك 2025» المُقامة في الرياض أمس (الأحد)، أن العملات الرقمية المستقرة لم تعد أدوات متخصصة، بل أصبحت «أساساً جديداً لتحرك القيمة عالمياً»، مشيراً إلى أن قيمتها السوقية تجاوزت 300 مليار دولار، وتمثل نحو ثلاثة أرباع التحويلات القائمة على تقنية سلاسل الكتل (البلوك تشين) حول العالم.