75 مليون دولار خسائر قطاع الصيد في غزة

أكد نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش أن الخسائر التي لحقت بقطاع الصيد البحري في القطاع نتيجة عدوان الاحتلال تجاوزت 75 مليون دولار، محذراً من انهيار هذا القطاع الحيوي الذي يُعد مصدر الدخل الرئيسي لآلاف العائلات.



وأوضح عياش في تصريحات اليوم أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير شامل للبنية التحتية للموانئ البحرية، ومن ذلك ميناء غزة الرئيسي وميناء شمال القطاع، إلى جانب أضرار لحقت بنحو 70% من مرافق الموانئ في المنطقة الوسطى والجنوبية.



قيود مشددة



وأضاف أن الدمار طال المراكب ومعدات الصيد ومخازن التخزين، فضلاً عن فقدان أدوات الملاحة والاتصال، فكان من الصعب على الصيادين استئناف عملهم أو إصلاح ما تبقى من ممتلكاتهم في ظل الإمكانيات المحدودة.



وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تفرض قيوداً مشددة على حركة الصيد داخل المياه الإقليمية لقطاع غزة، إذ يسمح فقط بالإبحار لمسافات قصيرة باستخدام قوارب صغيرة، وهو ما يقلص حجم الإنتاج اليومي بشكل كبير.



تفاقم الأوضاع الاقتصادية



وأفاد عياش بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت عدداً من الصيادين أثناء عملهم في عرض البحر، رغم عدم تشكيلهم أي خطر أمني، عادّاً هذه الإجراءات تزيد معاناة العاملين في هذا المجال.



وحذر نقيب الصيادين في القطاع من أن استمرار تعطل الموانئ وغياب التعويضات قد يؤديان إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لآلاف الأسر التي تعتمد بشكل كامل على مهنة الصيد، في وقت يعاني فيه القطاع الساحلي من حصار طويل الأمد وارتفاع في معدلات البطالة والفقر، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإعادة إعمار موانئ الصيد وتعويض المتضررين.