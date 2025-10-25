«تداول»: 695.8 مليار ريال حجم إصدارات الصكوك والسندات المدرجة

كشفت «تداول السعودية» في تقرير سوق أدوات الدين الربعي أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات المدرجة في السوق السعودية بنهاية الربع الثالث 2025 بلغ نحو 695.8 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 3% مقارنة بالربع الذي سبقه.



ووفقاً لتقرير«تداول»، وصل إجمالي القيمة المتداولة خلال الفترة إلى نحو 1.78 مليار ريال، مقارنة مع 16 مليار ريال للربع الذي سبقه، أي بانخفاض نسبته 89%.



وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الفترة 10,414 صفقة، مقارنة مع 12,251 صفقة تم تنفيذها خلال الربع الثاني 2025، كما بلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك والسندات المدرجة 60 إصداراً، مقارنة مع 61 إصداراً بنهاية الربع الثاني 2025.



السندات «المدرجة»



وارتفع حجم الصكوك والسندات المدرجة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 18.2% في الربع الثاني 2025 إلى 18.4% في الربع الثالث 2025، ومثلت قيمة الصكوك والسندات الحكومية المدرجة بنهاية الفترة نحو 97.6% من إجمالي إصدارات الصكوك والسندات، لتبلغ نحو 679.1 مليار ريال.



بينما شكلت صكوك وسندات الشركات المدرجة 2.4%، ما يعادل 16.7 مليار ريال. وبلغت ملكية السعوديين من أدوات الدين بنهاية الربع الثالث 2025 نحو 677.4 مليار ريال تمثل 97.4% من الإجمالي.



وبلغت ملكية المستثمرين الأجانب نحو 15 مليار ريال، فيما بلغت ملكية الخليجيين 3.4 مليار ريال.