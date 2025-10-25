7 % صعود لأسعار النفط.. حقق أكبر مكاسب منذ 4 أشهر

فيما انخفضت أسعار النفط في آخر تداولات لها، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، أو 0.1%، لتسجل 65.94 دولار للبرميل عند التسوية، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 29 سنتاً، بما يعادل 0.5%، لتسجل 61.50 دولار، سجل كلا الخامين القياسيين ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، مواصلين مكاسبهما التي تجاوزت 5%، عقب إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين بسبب الحرب في أوكرانيا.



وأنهى الخامان الأسبوع بارتفاع تجاوز 7%، وهو أكبر صعود أسبوعي منذ منتصف يونيو الماضي (أربعة أشهر).



وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل» الروسيتين للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وتمثل الشركتان معا أكثر من 5% من إنتاج النفط العالمي، وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث إنتاج النفط الخام في العالم عام 2024 خلف الولايات المتحدة.



تعويض نقص الإنتاج



وقالت مصادر في القطاع: «إن العقوبات الأمريكية دفعت شركات نفط حكومية صينية كبرى إلى تعليق مشتريات النفط الروسي على المدى القصير».



وذكرت مصادر أخرى، أن شركات التكرير في الهند، أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحراً، من المقرر أن تخفض وارداتها من النفط الخام بشكل حاد.



من جهته، أوضح وزير النفط الكويتي طارق الرومي أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستكون مستعدة لتعويض أي نقص في السوق من خلال تقليص تخفيضات الإنتاج.



حزمة عقوبات



وكانت الولايات المتحدة قد أبدت استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات، بينما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات بأنها «إجراء عدائي»، مؤكداً أنها لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي.



وفرضت بريطانيا عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل الأسبوع الماضي، ووافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا، التي تشمل حظراً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.