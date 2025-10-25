الصين: نتعهد بالحفاظ على استقرار أسواق المال وإصلاح اليوان

تعهد البنك المركزي الصيني بالحفاظ على استقرار أسواق المال والسندات والصرف الأجنبي في البلاد، مبينًا أنه سوف يعزز تدويل اليوان لتوسيع استخدامه في المدفوعات عبر الحدود.



وجدد بنك الشعب الصيني في بيان صدر في وقت متأخر، اعتزامه «تعميق إصلاح» آلية سعر صرف اليوان مع إبقاء العملة مستقرة عند مستوى «معقول ومتوازن».



وأشار إلى أنه سوف يقوم بتحسين تطوير سوق اليوان في الخارج، وتعزيز مكانة شنغهاي وهونج كونج مركزين ماليين دوليين.



وقال البنك في البيان:«إنه ملتزم بتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على صحة القطاع المالي».



سياسات مالية ونقدية



وتوقع مستشار البنك المركزي وأستاذ في جامعة بكين هوانغ ييبينغ، أن تتبنى الصين سياسات مالية ونقدية أكثر دعماً لتعزيز اقتصادها البطيء النمو.



وأوضح هوانغ أن المؤشرات الاقتصادية عالية التردد، بما في ذلك أرقام الصادرات، أظهرت أداءً جيداً، لكنه أشار إلى أن المؤشرات المتعلقة بالمزاج والثقة والتوقعات كانت أضعف بكثير، ما يعكس بعض القلق بين المستهلكين والشركات.



وأكد هوانغ أن السياسات الكلية والصناعية والإصلاحية تمثل أبرز أولويات الحكومة، وقال هوانغ خلال مؤتمر القمة السنوي في شنغهاي: الأرجح أن تصبح السياسات المالية والنقدية أكثر دعماً للنمو، لكن لا ينبغي توقع توسع هائل؛ على الهامش فقط ستصبح أكثر دعماً.