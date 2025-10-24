خفض البنك المركزي الروسي الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وأوضح أن الاقتصاد يواصل العودة إلى مسار نمو متوازن، لكنه أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال مرتفعة.



وقرر البنك خفض الفائدة الجمعة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 16.5%، كما كان متوقعًا، في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد ومخاوف تأثره بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ردًا على استمرار الحرب في أوكرانيا



كما أوضح البنك أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 8.2% في العشرين من شهر أكتوبر، متوقعًا تراجعه إلى ما يتراوح بين 6.5% و7% بنهاية العام الحالي 2025.



وذلك بعدما بدأ البنك بخفض تكاليف الاقتراض من ذروتها الأخيرة البالغة 21% في شهر يونيو.