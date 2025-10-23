وافقت هيئة التأمين على تعيين السعودية دلال برهان رئيساً تنفيذياً لإحدى شركات التأمين اعتباراً من اليوم (الخميس) 23 أكتوبر، بعد صدور قرار مجلس إدارة الشركة بتعيينها في المنصب بتاريخ 24 سبتمبر، لتكون أول سعودية تتولى منصب الرئيس التنفيذي في شركات التأمين بالمملكة العربية السعودية..

وتمتلك «برهان» خبرة مهنية تمتد لأكثر من (16) عاماً في قطاع التأمين، إلى جانب مؤهلات أكاديمية ومهنية متميزة. فهي حاصلة على شهادة الزمالة في التأمين من معهد التأمين القانوني في لندن (ACII)، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، بالإضافة إلى عدد من الشهادات المهنية المتخصصة في مجالي التأمين وإدارة المخاطر.

كما شاركت «دلال» في عدد من اللجان المتخصصة، حيث كانت عضوة في لجان منبثقة عن هيئة التأمين، إضافة إلى عضويتها في اللجنة المالية التابعة للغرفة التجارية بالشرقية، ما يعكس دورها البارز في مجال التأمين.

وشغلت «دلال» منذ انضمامها للشركة منصب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية، قبل أن يتم تكليفها بمهام الرئيس التنفيذي لمدة ستة أشهر، تكللت لاحقًا بتعيينها رسميًا في المنصب، كما تقلدت مناصب قيادية في شركات تأمين في المملكة العربية السعودية.