3.4 % زيادة بمعدل التضخم في جنوب أفريقيا

ارتفع معدل التضخم الرئيسي في جنوب أفريقيا إلى 3.4% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، بزيادة طفيفة عن 3.3% في أغسطس، وفق بيانات هيئة الإحصاء الجنوب أفريقية اليوم.



ورغم هذا الارتفاع إلا أن القراءة جاءت دون متوسط التوقعات البالغ 3.5%؛ مما فتح الباب أمام تكهنات واسعة باقتراب البنك المركزي من استئناف سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة مجددًا.



وأظهرت البيانات أن قطاع الإسكان والمرافق إلى جانب الأغذية والمشروبات، كانا من أبرز المحركات للارتفاع الطفيف في الأسعار، إذ سجل كلا القطاعين معدل تضخم بلغ 4.5% على أساس سنوي في سبتمبر.



وفي المقابل أسهم تباطؤ أسعار المواد الغذائية، الذي تراجع معدل تضخمها من 5.2% إلى 4.5%، في تخفيف الضغوط التضخمية العامة.



ورغم أن التضخم لا يزال ضمن النطاق المستهدف رسميًّا 3.6%، فإن خبراء الاقتصاد يرون أن استمرار تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار.



خفض الفائدة



وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة -ثلاث مرات منذ بداية عام 2025- قبل أن يوقف مؤقتًا هذه السياسة في اجتماعه الأخير بشهر سبتمبر لتقييم تأثير التخفيضات السابقة.



ومن المنتظر أن يُعلن البنك الاحتياطي الجنوب أفريقي قراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بتاريخ 20 نوفمبر القادم، في خطوة تحظى بترقب واسع من الأسواق والمستثمرين، في ظل مؤشرات متزايدة تدعم اتجاه التيسير النقدي مجددًا.