شهد قطاع الضيافة في المدينة المنورة تغيّرا ملحوظا خلال النصف الأول من 2025، متصدرا مناطق المملكة في معدلات الإشغال الفندقي، وفق النشرة الاقتصادية الصادرة عن ‫غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة.



وبيّنت النشرة أن معدل الإشغال في مرافق الضيافة السياحية بالمدينة المنورة بلغ 74.7%، بمتوسط سعر يومي قدره 538 ريالا، وعائد لكل غرفة متاحة وصل إلى 402 ريال، لتسجل بذلك المدينة أعلى أداء على مستوى مناطق المملكة، تلتها محافظة جدة بنسبة إشغال 59.7%، ثم مدينة الرياض بنسبة 58.3%.



وأشارت النشرة إلى أن إجمالي مرافق الضيافة المرخصة في منطقة المدينة المنورة حتى نهاية النصف الأول من العام بلغ 523 مرفقا، منها 456 مرفقا داخل المدينة المنورة – مقر الإمارة (بواقع 361 فندقا و95 مركز شقق مخدومة)، كما بلغ عدد الغرف المرخصة في المنطقة نحو 64,569 غرفة، استحوذت الفنادق منها على 94%، لتحتل المدينة المنورة المرتبة الثانية بعد مكة المكرمة في عدد الغرف الفندقية المرخصة.



نمو متواصل



وأوضحت النشرة أن هذا التغيّر الإيجابي يأتي في سياق النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الضيافة في المملكة، الذي سجل معدل إشغال عام بلغ 56.6% خلال النصف الأول من 2025، بمتوسط سعر يومي قدره 458 ريالا.



وأكدت أن الأداء المتقدم لقطاع الضيافة في المدينة المنورة يعكس جاذبيتها وجهة دينية وسياحية رئيسية، مشيرة إلى أن المملكة مقبلة على مرحلة توسع في الاستثمار الفندقي مدعومة باستضافة فعاليات دولية كبرى مثل إكسبو 2030، وكأس العالم 2034، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ما سيُسهم في تعزيز تدفق الزوار ورفع الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة.



واختتمت النشرة بتأكيد أهمية تعزيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والخدمات الفندقية بالمدينة المنورة، مع التركيز على جودة الخدمات وتبنّي نماذج ضيافة مبتكرة تلبي احتياجات الزوار وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.