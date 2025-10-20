بمشاركة 20 رئيس دولة.. اتفاقات بـ60 مليار دولار في «مستقبل الاستثمار»

أعلن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار قائمة أبرز القادة والرؤساء المشاركين في نسخته التاسعة، المقرر عقدها في الرياض خلال الفترة من 27-30 أكتوبر الجاري، تحت شعار «مفتاح الازدهار».



وكشف رئيس اللجنة التنفيذية الرئيس التنفيذي المكلّف لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس، خلال المؤتمر الصحفي، توقعات بتوقيع اتفاقات تفوق قيمتها 60 مليار دولار على هامش الفعاليات. وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد حضوراً واسعاً من كبار المستثمرين وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

عقود تجارية



وقال أتياس: «النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، ستركز على مناقشة سبل إطلاق العنان لمفتاح الازدهار، والمحادثات ستتناول القضايا العالمية المرتبطة بالتقدم والابتكار والتجزئة، وما تثيره من تحديات وتناقضات في المشهد الاقتصادي العالمي».



ولفت إلى أن المؤتمرات السابقة للمبادرة شهدت توقيع اتفاقات وعقود تجارية بقيمة تجاوزت 200 مليار دولار خلال السنوات الثماني الماضية، شملت قطاعات عدة مثل اللوجستيات والطاقة النظيفة والعلوم والتكنولوجيا.



وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للعقود الموقعة خلال المؤتمر الماضي تجاوزت 225 مليار ريال (نحو 60 مليار دولار).

فرص جديدة



وذكر أن نسخة هذا العام ستشهد مشاركة أكثر من 20 رئيس دولة، من بينهم رؤساء بلغاريا، وهنغاريا، وكوبا، وإكوادور، وغويانا، والعراق، وكوسوفو، وموريتانيا، ومونتينيغرو، وباكستان، ورواندا، وسورية، إضافة إلى نائب رئيس الصين، إلى جانب رؤساء شركات عالمية وصناديق استثمارية كبرى، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص جديدة في ظل التحولات العالمية الراهنة.



وأكد أن هذه المشاركة الواسعة تؤكد مكانة المبادرة كمنصة عالمية تجمع صناع القرار وقادة الاقتصاد.



وبيّن أن المؤتمر سيضم أكثر من 8000 مشارك و600 متحدث و250 جلسة حوارية، إلى جانب ورش عمل وجلسات نقاش بين رؤساء تنفيذيين ومسؤولين من مختلف دول العالم.