الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يتجاوز 1023.8 مليار ريال

توزيع الاستثمارات

ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثاني 2025، إلى 3055.7 مليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى استثمارات الحافظة التي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 1190.9 مليار ريال، واستثمارات أخرى بقيمة 841 مليار ريال.ويعرف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه الاستثمار الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتماما دائما لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد المستثمر به، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي ما نسبته 10% أو أكثر من حقوق المساهمين، مما يخوله ممارسة نوع من السيطرة أو التأثير على عملية صنع القرار بما يخدم مصالحه، وبذلك توصف هذه العملية بأنها استثمار أجنبي مباشر.