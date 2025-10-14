«النقد الدولي»: 3.2 % معدل نمو الاقتصاد العالمي



توقعات اقتصاد أمريكا

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 من 3% إلى 3.2%، مع الإبقاء على توقعات عام 2026 عند 3.1%، لكنه حذر في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» من آفاق قاتمة بسبب تصاعد السياسات الحمائية وارتفاع التضخم والبطالة.وأشار الصندوق إلى تحسن طفيف في منطقة اليورو، حيث يتوقع نموًا بنسبة 1.2% هذا العام مقابل 1% في توقعاته السابقة، مدعومًا بتجارة أوروبية داخلية مرنة رغم تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة.أما في 2026، فيتوقع نمو منطقة اليورو بنسبة 1.1% وسط استمرار حالة عدم اليقين التجاري. كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2% هذا العام و2.1% في عام 2026.وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر اليوم، أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2 % في عام 2025، و2.1% في عام 2026، بزيادة قدرها 0.1% لكل عام عن توقعات نسخة التقرير الصادرة في يوليو الماضي.وتشير الأرقام الواردة في التقرير إلى تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العامين الحالي والقادم، مقارنة بمعدل نمو 2.8% عام 2024، مدفوعًا بارتفاع الرسوم الجمركية، وتزايد حالة عدم اليقين السياسي، وتباطؤ نمو القوى العاملة والتوظيف.