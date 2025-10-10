شهد سوق العملات الرقمية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض إجمالي رأس المال السوقي بنسبة 2.81% ليصل إلى 4.21 تريليون دولار، في حين حافظ «البيتكوين» على مكاسب أسبوعية إيجابية، ما يشير إلى أن الهبوط قد يكون تصحيحًا مؤقتًا بعد الارتفاعات الأخيرة.وُتداول «البيتكوين» اليوم (الجمعة) عند 121,475.40 دولارًا بعدما سجل أعلى مستوى في 24 ساعة عند 123,739.35 دولارًا وأدنى مستوى عند 119,812.03 دولارًا بنسبة تغير يومية بلغت 1.48% وبقيمة سوقية تقارب 2.42 تريليون دولار وحجم تداول يومي بلغ 72.91 مليار دولار.وجاء هذا التراجع بعد أن سجل «البيتكوين» قمة تاريخية بلغت 126,198.07 دولارًا في السادس من شهر أكتوبر قبل أن ينخفض بنحو 5% في بعض اللحظات متأثرًا بعدة عوامل أبرزها عمليات جني الأرباح التي دفعت المستثمرين إلى بيع جزء من حيازاتهم لتأمين مكاسبهم ما تسبب في ضغط بيعي سريع، إلى جانب تسجيل تصفيات سوقية بقيمة 641 مليون دولار خلال 24 ساعة نتيجة البيع الإجباري للعقود الآجلة، فضلًا عن العوامل الاقتصادية الكلية المتمثلة في ارتفاع قيمة «الدولار الأمريكي» وتأخر بعض التنظيمات المالية ومخاوف الركود الاقتصادي التي ساهمت في زيادة وتيرة الهبوط، وفقًا لوكالة أنباء البحرين (بنا).