تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم (الخميس)، لتغلق دون المستوى النفسي المهم عند 4 آلاف دولار للأوقية، وسط ضغوط من ارتفاع الدولار.وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.40% أو ما يعادل 97.9 دولار إلى 3972.60 دولار للأوقية، بعد أن أنهت تعاملات الأربعاء عند مستوى قياسي.تزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.63% إلى 99 نقطة.وتعرض المعدن النفيس لضغوط من عمليات جني أرباح أعقبت اتفاق حركة حماس وإسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة، بعد جولة مفاوضات عُقدت في مصر لإنهاء حرب استمرت عامين.