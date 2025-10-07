سجّلت كندا ثاني أكبر عجز تجاري في تاريخها على الإطلاق خلال شهر أغسطس، مع تراجع صادراتها من الذهب وارتفاع وارداتها من المعدن النفيس.وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء عن هيئة الإحصاء الكندية، اتساع العجز التجاري إلى 6.3 مليار دولار كندي (4.5 مليار دولار أمريكي) من 3.8 مليار دولار كندي في شهر يوليو المعدلة بالرفع.جاء ذلك نتيجة تراجع الصادرات 3% في أغسطس، وهي أول انخفاض منذ أربعة أشهر، مع زيادة الواردات بنسبة 0.9%، وكلاهما تأثر بشكل رئيسي بتقلبات الذهب، إذ هبطت صادرات الذهب غير المشغول بنسبة 11.8%.كما تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا، بنسبة 3.4%، ويعود ذلك جزئياً إلى تقلص صادرات الذهب، ما أدى إلى تقليص الفائض التجاري لكندا مع الولايات المتحدة إلى 6.4 مليار دولار كندي من 7.4 مليار دولار كندي في يوليو.