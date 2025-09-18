أكمل صندوق الاستثمارات العامة الاستحواذ على 54% من مجموعة «MBC» السعودية الإعلامية مقابل 7.47 مليار ريال. وأكدت المجموعة في بيان اليوم (الخميس)، أنها تلقت إخطارا من أحد كبار مساهميها وهي شركة الاستدامة القابضة التابعة لوزارة المالية السعودية، تفيد ببيع الحصة التي تملكها في المجموعة والبالغة 179.5 مليون سهم تمثل 54% من رأسمالها إلى الصندوق السيادي السعودي.وأوضحت أنه تم تنفيذ الصفقة كصفقة متفاوض عليها بين الطرفين، «الاستدامة» و«الصندوق»، وبلغ إجمالي سعر الشراء الذي دفعه الصندوق إلى شركة الاستدامة 7.47 مليار ريال عبر صفقة خاصة تعادل سعر شراء يبلغ 41.60 ريال للسهم. ويتوافق الاستحواذ مع خطط الصندوق ضمن إستراتيجيته لتعزيز نمو قطاعي الإعلام والترفيه، الهادفة إلى تطوير ممكنات الابتكار في السعودية بتوطين وبناء منظومة شاملة للإنتاج الإعلامي، ويتوقع أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على نشاط الشركة، ومساهميها، كما يتوقع أن توفر الصفقة فرص نمو في قطاع الإعلام والترفيه، ما سيكون له تأثير إيجابي على موظفي الشركة.