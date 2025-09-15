أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن السعودية تواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.وأضاف خلال الدورة الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا أمس (الإثنين)، أن المملكة تدرك أهمية تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ النووية.وأكد أن الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية يمثل مفتاح النجاح والمملكة تتعاون مع وكالة الطاقة لتمكين القدرات الشابة، وأن السعودية تستعد لاستضافة المؤتمر الدولي لمستقل للطوارئ النووية والإشعاعية من 1-4 ديسمبر.وأوضح وزير الطاقة أن السعودية تدرك أهمية تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ النووية وتسعى دائما إلى دعم التعاون مع الوكالة للاستفادة من الطاقة النووية.وأشار إلى أن المملكة عملت على استكمال مقومات الاستعداد الإداري المتعلقة بالعمل الرقابي النووي والوفاء بتحقيق متطلبات الالتزام باتفاق الضمانات الشاملة.وتأمل السعودية أن يسهم مشروعها الوطني في نقل المعرفة والتقنية، وتتطلع أن تكون قدوة ونموذجا يحتذى بها.وتشارك مدن الطاقة الذرية والطاقة النووية في النمسا، لمناقشة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتعزيز التعاون الدولي.وتُعقد مؤتمرات أخرى مختلفة تابعة للوكالة مثل المؤتمر الدولي لتطبيقات الإشعاع (ICARST-2025)، والمؤتمر الدولي حول الطاقة النووية المعيارية الصغيرة (SMNPR-2024).