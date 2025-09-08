الذهب يتراجع في مصر ويرتفع عالميًّا

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا مع بداية تعاملات الإثنين 8 سبتمبر 2025، إذ تراجعت بنحو 12 جنيهًا مقارنة بإغلاق التعاملات المسائية السابقة.

تراجع أسعار الذهب في مصر

وفقًا لمنصة «آي صاغة» سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا، 4,853 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 5,546 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4,160 جنيهًا، وعيار 14 حوالى 3,235 جنيهًا، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 38,820 جنيهًا، مع ملاحظة أن الأسعار قد تختلف بين التجار.

على صعيد احتياطيات البنك المركزي المصري، ارتفعت أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي النقدي إلى 14.088 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ13.639 مليار دولار في يوليو، وفقًا لبيان البنك المركزي المصري.

كما سجلت العملات الأجنبية بالاحتياطي 35.122 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن 35.216 مليار دولار في يوليو، بينما تراجعت حقوق السحب الخاصة إلى 43 مليون دولار من 183 مليون دولار، وأعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.250 مليار دولار في أغسطس، مقارنة بـ49.036 مليار دولار في يوليو.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

عالميًا، ارتفعت أسعار الذهب وفقًا لبيانات وكالة «بلومبرغ»، مدعومة بتقرير الوظائف الأمريكي الضعيف الذي صدر يوم الجمعة، والذي أظهر تباطؤ التوظيف وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ 2021.

هذا التقرير عزز توقعات المتداولين بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يتوقعون ثلاثة تخفيضات إضافية خلال 2025.

وتُعتبر أسعار الفائدة المنخفضة داعمًا رئيسيًا للذهب، الذي لا يدر عائدًا، إلى جانب الطلب المتزايد على الأصول الآمنة وسط التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.

بيانات مرتقبة

ومن المتوقع أن تؤثر بيانات اقتصادية مرتقبة هذا الأسبوع، مثل مراجعات الوظائف الأمريكية غدًا الثلاثاء وبيانات التضخم يومي الأربعاء والخميس، على توقعات السوق.

كما يراقب المستثمرون مزادات سندات الخزانة الأمريكية لآجال 3 و10 و30 سنة، وتشير تقديرات بنك «غولدمان ساكس» إلى أن أسعار الذهب قد تصل إلى 5,000 دولار للأونصة إذا تأثرت استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، خصوصاً مع تصاعد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لسياسات البنك المركزي.

استثناء سبائك الذهب من الرسوم الجمركية

في سياق آخر، استثنت إدارة ترمب سبائك الذهب وبعض المعادن من الرسوم الجمركية، مما أدى إلى استقرار السوق بعد ارتباك سابق بسبب قرار هيئة الجمارك الأمريكية.

كما أظهرت بيانات أن بنك الشعب الصيني زاد احتياطياته من الذهب للشهر الـ10 على التوالي في أغسطس، في إطار تنويع احتياطياته بعيدًا عن الدولار.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية عالميًا بنسبة 0.1% إلى 3,582.03 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:16 بتوقيت سنغافورة، مع ارتفاع طفيف في مؤشر الدولار، كما شهدت الفضة انخفاضًا، بينما ارتفع البلاديوم قليلًا وظل البلاتين مستقرًا.