سجلت العديد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» أدنى مستوياتها التاريخية خلال تداولاتها العام الحالي 2025.وكشف رصد أجرته «عكاظ»، أن إجمالي عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» التي تتداول دون قيمتها الدفترية بلغ 47 شركة وصندوقاً، وذلك بنهاية تداولاتها اليوم (الخميس).ووفقاً للرصد، فإن الشركات التي تتداول دون قيمتها الدفترية بناء على بيانات «تداول» كل من شركات «التصنيع، اللجين، سبكيم، كيان، أسمنت نجران، أسمنت الشمالية، أسمنت أم القرى، أسمنت العربية، أسمنت ينبع، أسمنت الشرقية، أسمنت الجوف، أسمنت تبوك، أميانتيت، ارتيكس، بي إس إف، الأول، مرنة، المملكة، جزيرة تكافل، متكاملة، ولاء، الدرع العربي، سايكو، إتحاد الخليج الأهلية، التأمين العربية، الاتحاد، الخليجية العامة، الوطنية، زين، الكهرباء، الرياض ريت، جدوى ريت الحرمين، تعليم ريت، مشاركة ريت، ملكية ريت، سيكو السعودية ريت، الأهلي ريت 1، دراية ريت، جدوى ريت السعودية، سدكو كابيتال ريت، الإنماء ريت التجزئة، ميفك ريت، الخبير ريت، الإنماء ريت الفندقي، الاستثمار ريت، دار الأركان، سينومي سنترز».فيما تتداول أسهم بعض الشركات المدرجة في السوق، بأعلى من قيمتها الدفترية بأكثر من 10 أضعاف، تمثلت في شركات «نسيج، التطويرية الغذائية، أمريكانا، ثمار، سليمان الحبيب، رسن، علم، عزم».وتعد القيمة الدفترية من المعايير المهمة في سوق الأسهم، وتحسب بناء على إجمالي أصول الشركة ناقص إجمالي خصومها، أو صافي الأصول، مقسومة على عدد الأسهم المتداولة، ويتم احتساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية بقسمة سعر سهم الشركة على القيمة الدفترية للسهم الواحد.يذكر أن إجمالي الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» بلغ 260 شركة، وبلغ عدد إجمالي الأسهم المدرجة في السوق نحو 342 مليار سهم، فيما بلغ عدد الأسهم الحرة من إجمالي أسهم الشركات نحو 106.56 مليار سهم.وأغلق المؤشر بنهاية تداولاته اليوم (الخميس) مرتفعاً بنسبة 0.3% ليغلق عند 10656 نقطة (+ 37 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.2 مليار ريال.* القيمة الدفترية للشركات- تقيس صافي الأصول- تتغير كل 3 أشهر- معيار مهم للتسعير- 260 شركة مدرجة