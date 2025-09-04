كشفت وزارة التجارة مصارف الشركات غير الربحية التي يشترط النص عليها أو أي منها في النظام الأساس للشركة، وتشمل أكثر من 20 نشاطًا.وتضمنت الأنشطة عدة مجالات من أبرزها: «الأنشطة الدينية، والتعليم والتدريب والأبحاث ومجالاتها، والشؤون الصحية والنفسية والتمريض وعلاج المرضى وخدماتها، وبرامج رعاية الأسرة والطفولة، ودعم برامج التأهيل المهني والصحي والاجتماعي والنفسي والعلمي، والآداب والثقافة والفنون والمواهب والهوايات وأنشطتها، والتراث والسياحة والترفيه وأنشطتها».وتضمنت أنشطة المصارف أيضاً، دعم ورعاية الحرف والمهن بمختلف أنواعها، والأنشطة الرياضية، وتقديم الخدمات القانونية لخدمة المجتمع، وأنشطة تقنية المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم برامج ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك وغيرها، إضافة إلى أي مصارف ومجالات غير ربحية عامة أخرى تحددها الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.ومنح النظام الحق للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وموظفي القطاع العام وغيرهم من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية في تأسيس الشركات غير الربحية وفقًا لأحكام نظام الشركات.وتتخذ الشركة غير الربحية العامة شكل الشركة (المساهمة) فقط، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في المصارف والمجالات غير الربحية العامة الهادفة لخدمة المجتمع، بينما تتخذ الشركة غير الربحية الخاصة حصرًا شكل الشركة (ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة أو المساهمة المبسطة)، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية.