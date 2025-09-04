قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن عدد الشركات الأجنبية في السعودية وصل إلى أكثر من 52 ألف شركة مسجلة مقارنة بـ 5 آلاف شركة فقط كانت مسجلة في بداية الرؤية، متوقعا استثمار هذه الشركات 500 مليار ريال في البلاد خلال الأعوام القادمة.وأكد الفالح أن أرقام الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي تؤكد أن أرقام الاستثمار الأجنبي في 2025 ستكون أفضل وبكثير من العام الماضي، جاء لك خلال حديثه لـ«العربية».وأضاف أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وحالة عدم الوضوح تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية حول العالم، لكن على الرغم من ذلك فإن المملكة لا تزال تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بوتيرة سريعة.وأشار إلى أن عدد المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية في المملكة وصل إلى 660 مقراً حتى الآن، متجاوزاً بذلك المستهدف البالغ 500 مقر بحلول عام 2030.وأضاف أن المملكة تسجل ما بين 10 إلى 12 شركة أجنبية جديدة شهرياً، متوقعا تجاوز حاجز الـ 1000 مقر إقليمي في غضون أعوام قليلة.