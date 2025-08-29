أكد وزير التجارة الهندي «بيوش جويال» اليوم (الجمعة) إن بلاده تتحرك نحو استكمال المرحلة الثانية من اتفاق التجارة مع أستراليا قريبًا، في إطار مساعٍ لتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.وأضاف الوزير أن صادرات الهند في عام 2025 ستتجاوز مستويات العام الماضي، رغم التحديات التي يواجهها المصدّرون جراء القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الدول، وفقا لوكالات إعلامية غربية.وأوضح «جويال» أن الحكومة تعمل على تنويع الصادرات الهندية والبحث عن أسواق جديدة، مشيرًا إلى أنها تدرس أيضًا اتخاذ إجراءات لدعم الطلب المحلي بما يساعد المصدّرين المتضررين من هذه الإجراءات، إلى جانب تعزيز قدراتهم التنافسية في الخارج.وضاعفت الولايات المتحدة هذا الأسبوع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الهندية لتصل إلى 50%، في خطوة تؤثر بشكل مباشر على تنافسية المنتجات الهندية في السوق الأمريكية.