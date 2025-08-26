تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية في تعاملات الثلاثاء بعدما قرر الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» إقالة عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي «ليزا كوك»، مما عزز المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.وأوضح «ترمب» في منشور عبر منصته «تروث سوشيال» ما وصفها بأنها أسباب كافية تدعو لإقالة «كوك» على الفور، والتي تتعلق بتقديمها بيانات غير صحيحة عند حصولها على قروض رهن عقاري.وتعد تلك الخطوة بمثابة تصعيد لضغوط «ترمب» التي يمارسها على الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه «جيروم باول» لعدم خفض الفائدة منذ بداية العام.وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.19% عند 98.24 نقطة، في بداية تداولاته الأسبوعية.وارتفع كل من اليورو مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.25% عند 1.1647 دولار، والإسترليني 0.22% عند 1.3484 دولار، وتراجع الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.18% إلى 147.54 ين.