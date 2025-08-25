نهاية إمبراطورية «إيفرغراند».. سقوط أكبر مطوّر عقاري في الصين

بعد 16 عامًا من إدراجها في بورصة هونغ كونغ، شُطبت مجموعة «تشاينا إيفرغراند» رسميًا، لتطوي صفحة واحدة من أضخم الانهيارات المالية في تاريخ الصين. الشركة التي أغرقتها ديون تجاوزت 300 مليار دولار خلّفت وراءها أكثر من 1300 مشروع غير مكتمل في 280 مدينة، ومئات الآلاف من المشترين العالقين بين أحلام شقق لم تُسلّم وواقع مليء بالدعاوى القضائية.

وكان القضاء في هونغ كونغ قد كلّف شركة «ألفاريز آند مرسال» بتصفية أصول إيفرغراند، لكن بعد عام ونصف لم يُحصَّل سوى 255 مليون دولار من أصل 45 مليارًا يطالب بها الدائنون، إذ اصطدمت محاولات استعادة الأموال بآلاف الشركات التابعة وهيكل معقد جعل استرداد الأصول شبه مستحيل.

من جانبهم، وسّع المُصَفّون نطاقهم نحو مؤسسي الشركة، وعلى رأسهم الرئيس السابق هوي كا يان (الذي اعتُقل عام 2023 بتهم «تنظيم احتيال») وزوجته ومديرين كبار، سعياً لتعقب مليارات حُوِّلت إلى حساباتهم. وكشفت ملفات قضائية أن بعض المديرين استثمروا في فيلات فاخرة وعقارات بكاليفورنيا حتى بعد انهيار الشركة.

انهيار «إيفرغراند» مثّل لحظة مفصلية في الاقتصاد الصيني، إذ هزّ قناعة «أكبر الشركات لا تفشل»، وكشف هشاشة اعتماد البلاد المفرط على العقارات كمحرّك للنمو. واليوم، لم يبقَ من عملاق العقارات سوى أطلال مشروعات مهجورة وطابور طويل من الدائنين اليائسين من استرداد أموالهم.