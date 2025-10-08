«البنوك والطاقة» يصعدان بأسهم أوروبا.. وخسائر لـ«السيارات» و«التكنولوجيا»

مؤشر النفط والغاز

صعدت الأسهم الأوروبية في تعاملات (الأربعاء)، مدعومة بمكاسب أسهم قطاعي البنوك والطاقة، في حين حدت خسائر شركات السيارات والتكنولوجيا من مكاسب المؤشرات، وسط استمرار القلق حيال الأوضاع السياسية والمالية في فرنسا. وارتفع المؤشر الأوروبي العام «ستوكس 600» بنسبة 0.2% ليصل إلى 570.5 نقطة، وتباين أداء البورصات في الدول الأوروبية، لكن المؤشر الإيطالي القياسي حقق أداءً أفضل من سائر السوق وارتفع بنسبة 0.5%.وقدم قطاع البنوك أكبر دعم، إذ ارتفع بنسبة 0.7%، مع صعود أسهم بنك لويدز البريطاني وسوسيتيه جنرال الفرنسي وبي.بي.إي.آر بانكا الإيطالي.وارتفع مؤشر قطاع شركات النفط والغاز ذات الوزن الثقيل بنسبة 0.4% بدعم من ارتفاع أسعار النفط. وانخفض مؤشر أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.1%، وسيركز المستثمرون أيضًا على فرنسا، حيث يتعرض الرئيس إيمانويل ماكرون لضغوط متزايدة للاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة وسط اضطرابات سياسية متفاقمة. وارتفعت الأسهم الفرنسية القيادية بنسبة 0.2% في مستهل التعاملات.