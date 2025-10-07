«الأوروبي» يضاعف رسوم الجمارك على «الصلب» إلى 50%

طاقة فائضة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنه سيضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%، لتتساوى مع التعريفات الأمريكية.وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن قطاع الصلب القوي والمنخفض الانبعاثات ضروري لتنافسية الاتحاد الأوروبي وأمنه الاقتصادي واستقلاله الإستراتيجي، مؤكدة أن الطاقة الإنتاجية المفرطة عالميا تلحق ضررا بصناعة البلاد.وتتضمن الخطة، خفض الحصص المعفاة من الرسوم بنسبة 47% لتصل إلى 18.3 مليون طن متري، في محاولة لمعالجة مشكلة الإنتاج العالمي الزائد وتراجع الإنتاج الأوروبي الذي أدى إلى تعطيل ثلث الطاقة الإنتاجية للقطاع.وأخيرا، كان يدرس الاتحاد الأوروبي زيادة التعريفات الجمركية على واردات الصلب في محاولة لمساعدة المنتجين المحليين على التعامل مع تأثير الطاقة الإنتاجية الفائضة في آسيا، إضافة إلى الحواجز التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.وقال رئيس المفوضية الأوروبية للازدهار والإستراتيجية الصناعية في الاتحاد الأوروبي ستيفان سيجورن إن المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، «ستقترح آلية طويلة الأجل من شأنها أيضا خفض حصص الاتحاد الأوربي الحالية من الصلب الأجنبي بنحو النصف».