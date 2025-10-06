أوروبا تبدأ العمل بنظام الدخول والخروج الرقمي الجديد الأسبوع القادم

طرق التفتيش

تستعد المنطقة الاقتصادية والأمنية الأوروبية لبدء تطبيق أحد أهم الأنظمة التكنولوجية في مجال السفر والحدود، إذ يدخل نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد (EES) حيّز التنفيذ في 12 أكتوبر 2025، ليشكّل تحولاً جذرياً في طريقة دخول وخروج المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى دول منطقة شنغن.ويهدف النظام إلى تسريع إجراءات العبور وتعزيز الأمان، مع الاستغناء التدريجي عن الأختام اليدوية على جوازات السفر.ويشمل النظام الجديد في 25 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى سويسرا والنرويج وليختنشتاين وآيسلندا، وسيعمل على تسجيل دخول وخروج الزوار غير الأوروبيين رقمياً عند كل معبر حدودي، بينما ستواصل إيرلندا وقبرص استخدام طرق التفتيش اليدوية التقليدية في الوقت الحالي، كما أن النظام لا يشمل دولاً أوروبية أخرى مثل: المملكة المتحدة وتركيا وصربيا وألبانيا.