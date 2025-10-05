مفاوضات جديدة بين «الأوروبي» والهند بشأن اتفاقية التجارة الحرة

23 مجالاً

تجارة ثنائية

تبدأ الهند والاتحاد الأوروبي غدا جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة المقترحة، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في إطار المساعي لتسوية الخلافات المتبقية والتوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت ممكن، وتمثل هذه الجولة الـ14 من المفاوضات بين الجانبين، وستستمر لمدة خمسة أيام.واستأنف الطرفان في يونيو 2022 مفاوضاتهما حول اتفاقية تجارة حرة شاملة، واتفاقية لحماية الاستثمارات، واتفاق حول المؤشرات الجغرافية بعد توقف دام أكثر من ثماني سنوات بسبب خلافات تتعلق بمدى فتح الأسواق.ويسعى الاتحاد الأوروبي، إلى خفض الرسوم الجمركية على السيارات والأجهزة الطبية، إضافة إلى تقليص الضرائب على منتجات اللحوم والدواجن، مع المطالبة بنظام أكثر صرامة لحماية الملكية الفكرية، كما يعزز الاتفاق تنافسية الصادرات الهندية إلى السوق الأوروبية، بما في ذلك الملابس الجاهزة والأدوية والصلب والمنتجات البترولية والآلات الكهربائية.وتشمل مفاوضات الاتفاق 23 مجالا بينها تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، والمعايير الصحية، والحواجز التقنية، والإجراءات الجمركية، والمشتريات الحكومية، وتسوية المنازعات، وحقوق الملكية الفكرية، والتنمية المستدامة.وبلغ حجم التجارة الثنائية في السلع بين الهند والاتحاد الأوروبي نحو 136.53 مليار دولار في 2024-2025، منها صادرات هندية بقيمة 75.85 مليار دولار، وواردات بقيمة 60.68 مليار دولار، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند في السلع.كما بلغت قيمة التجارة في الخدمات بين الجانبين نحو 51.45 مليار دولار في 2023، فيما تمثل السوق الأوروبية نحو 17% من إجمالي صادرات الهند، وتشكل صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الهند نحو 9% من إجمالي صادراته العالمية.