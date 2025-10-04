بفائدة 3%.. المجر تطلق قروضاً منخفضة التكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة

نمو استهلاكي





مخاطر مالية

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، برنامج قروض جديداً منخفضة التكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدل فائدة ثابت يبلغ 3%، على أن يبدأ البرنامج (الإثنين) القادم، في محاولة لمواجهة تحديات المعارضة المتزايدة قبيل الانتخابات.وقال أوربان في مؤتمر صحفي: «القرض الجديد للشركات سيكون متاحاً بمعدل فائدة ثابت 3%، للاستخدام الحر، وبحد أقصى 150 مليون فورنت (454,250 دولاراً)». وأضاف أنه قد يتم الإعلان عن تخفيضات ضريبية مرتبطة بالتوظيف للشركات، دون تقديم تفاصيل إضافية.من جهته، أشار البنك الوطني المجري الأسبوع الماضي إلى أن إجراءات الحكومة، مثل زيادة أجور القطاع العام، ودعم السكن للموظفين المدنيين، وبرنامج القروض السكنية المدعومة، قد تعزز الدخل الصافي للأسر بنسبة 1.5% من الناتج الاقتصادي في 2026.كما ذكر أن القروض السكنية منخفضة التكلفة ستدفع النمو الاستهلاكي وتؤدي إلى زيادة كبيرة في الإقراض، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية.ومع ذلك، يحذر اقتصاديون من أن الإنفاق قبيل الانتخابات قد يشكل مخاطر مالية، مع قلق البعض من أن النمو الضعيف قد يؤدي إلى مزيد من التوسع المالي، وأشار محللو بنك OTP في مذكرة هذا الأسبوع إلى أن الاقتصاد سينمو بنسبة 0.6% فقط هذا العام، وقد يرتفع إلى نحو 3% العام القادم مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي المدعوم بالحوافز المالية قبل الانتخابات.لكنهم أضافوا أن هذا النمو قد يكون مؤقتاً، وأن العجز في الميزانية -الذي قد يتجاوز 5% من الناتج الاقتصادي في 2026- سيكون بحاجة إلى ضبط لاحقاً.وتأتي القروض الجديدة بعد إطلاق برنامج قروض سكنية مدعومة للمشترين لأول مرة الشهر الماضي بمعدل يقل عن نصف سعر السوق. ويبلغ سعر الفائدة المرجعي للبنك المركزي 6.5%.