فرنسا: التضخم يرتفع لأعلى مستوى
ارتفع معدل التضخم في فرنسا خلال شهر سبتمبر الجاري لأعلى مستوى منذ ثمانية أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي، اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% على أساس سنوي في سبتمبر الجاري، بعدما ارتفع بنسبة 1.0% خلال أغسطس.

وأظهر تقرير منفصل انخفاض أسعار المنتجين بصورة طفيفة خلال أغسطس الماضي، بعد ارتفاعها لأول مرة منذ ستة أشهر في يوليو الماضي. ويعد هذا أعلى مستوى يُسَجَّل للتضخم منذ يناير، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.7%.

أسعار الطاقة

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال الشهر الجاري، بعدما تراجعت بنسبة 6.2% في أغسطس الماضي. وتراجعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 1.0% في سبتمبر الجاري، بعد ارتفاعها بنسبة 0.4% في أغسطس الماضي. ويرجع الانخفاض بصورة رئيسية إلى التراجعات الموسمية الحادة في أسعار النقل، خصوصاً الطيران وخدمات الإقامة.
