ما توقعات روسيا عن أرباح تصدير الغاز للصين؟

فجوة سعرية

تتوقع روسيا أن تكون مبيعاتها من الغاز الطبيعي إلى الصين أقل ربحية من صادراتها المتجهة غرباً، في مؤشر على كلفة اعتمادها المتزايد على الدولة الآسيوية في تجارة الطاقة بعد خسارة معظم أسواقها الأوروبية.وأرفقت وزارة الاقتصاد الروسية تقديرات محدثة بمسودة الموازنة التي قُدمت إلى مجلس الدوما، اليوم، وورد فيها أن من المتوقع أن تكون أسعار الغاز المصدّر إلى الصين خلال الأعوام الثلاثة القادمة أقل بنحو 27% على الأقل مقارنة بالشحنات الموجهة إلى تركيا وعدد محدود من الدول الأوروبية.وعلى صعيد عام 2025، أشارت التقديرات إلى أن الفجوة السعرية قد تصل إلى 38%. وتعكس هذه التوقعات في مجملها أن تحول موسكو نحو الصين لم يعوّض بعد خسارتها لأغلب أسواقها الأوروبية منذ بدء غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022.وقال الرئيس التنفيذي لـ«غاز بروم» أليكسي ميلر -في تصريحات نقلتها وكالة «بلومبيرغ»- إن الأسعار المخصصة للصين أقل مقارنة بأوروبا، نظراً لقرب الحقول التي تغذي المسار الآسيوي.وتُقدّر وزارة الاقتصاد متوسط سعر تصدير الغاز إلى الصين هذا العام بنحو 248.7 دولار لكل ألف متر مكعب، مقابل 401.9 دولار للأسواق الغربية، باستثناء دول الاتحاد السوفيتي السابق.