بريطانيا: الحروب ورسوم الجمارك أضعفتا توقعات اقتصادنا

حواجز تجارية

حذّرت وزيرة الخزانة البريطانية من أن الرياح العالمية المعاكسة الناجمة عن الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على واردات بلادها قد أضعفت التوقعات الاقتصادية لبريطانيا منذ فوز حزب العمال الحاكم بالسلطة العام الماضي.وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، في المؤتمر السنوي لحزب العمال، اليوم، إن خططها الاقتصادية يجب أن تكون مناسبة لعالم يسوده عدم اليقين، في إشارة إلى أنها سترفع الضرائب في ميزانية الخريف المقرر إعلانها في 26 نوفمبر القادم.وقالت ريفز: «لقد تغير العالم في العام الماضي، ولسنا بمنأى عن هذا التغيير، سواء كانت حروباً في أوروبا والشرق الأوسط، أو زيادة في الحواجز التجارية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، أو ارتفاع تكلفة الاقتراض العالمية، فنحن لسنا بمنأى عن أي من هذه الأمور».وأشارت ريفز، إلى أنها عازمة على عدم زيادة الضرائب الرئيسية التي يدفعها العمال، دون استبعاد أي زيادات ضريبية على الإطلاق.